In den letzten Jahren hat Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) einiges an Bargeld in der Bilanz angesammelt. Am Ende des ersten Quartals 2018 meldete Berkshire insgesamt 108,6 Mrd. US-Dollar in bar - weit mehr als die 30-Mrd. US-Dollar, welche CEO Warren Buffett vorziehen würde, wie er vor kurzem sagte. So verbleiben fast 80 Mrd.US-Dollar an überschüssigem Kapital; Buffett hat gesagt, dass er Schwierigkeiten hat, Übernahmeziele zu finden. Das wirft die Frage auf: "Was sucht Warren Buffett?" Obwohl einige von Berkshire's Übernahme- und Evaluierungsverfahren ein Geschäftsgeheimnis sind, haben wir eine ziemlich gute Vorstellung davon, an welchen Unternehmen Buffett interessiert ist. Berkshires Grundkriterien: ...

