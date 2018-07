Der Aktienmarkt ist in den letzten Wochen vor allem aufgrund von Ängsten und Unsicherheiten über einen möglichen Handelskrieg rückläufig gewesen. Derzeit (Stand: 29.6.) ist der Dow Jones Industrial Average extrem nah dran, wieder in die "Korrektur"-Niveaus zu fallen. Damit bezeichnet man einen Rückgang von 10 % gegenüber den jüngsten Höchstständen. Unabhängig davon, ob der Markt tatsächlich in eine formal definierte Korrektur eintritt oder nicht, und unabhängig davon, wie tief oder länger eine Korrektur ausfällt, ist es wichtig, dass Anleger tief durchatmen und ein paar Dinge im Auge behalten, bevor sie handeln. Deswegen hier drei Dinge, die es zu beachten gilt, ...

