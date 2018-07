Spätestens seit dem Film "Wall Street" mit Michael Douglas in seiner Paraderolle als Gordon Gekko oder nach einem Besuch von Manhattan in New York, reift in vielen Menschen der Traum von einer Karriere im Investmentbanking. Die Faszination über wirtschaftliche Zusammenhänge und an diesem Konstrukt teilnehmen zu dürfen oder sogar eine tragende Rolle zu spielen, kann einen ungemeinen Reiz ausüben. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...