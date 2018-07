Als "König der Krankheiten" bezeichnete ein Chirurg aus dem 19. Jahrhundert einst den Krebs. Mehr als ein Jahrhundert später gilt diese Beschreibung leider noch immer. Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in der industrialisierten Welt, Tendenz steigend. Die Forschung läuft jedoch auf Hochtouren. In den vergangenen Jahren wurden zum Teil bedeutende Fortschritte erzielt. Der weltweit führende Anbieter von Krebsmedikamenten ist der Schweizer Pharmakonzern Roche. In den vergangenen Jahren hat die Aktie allerdings deutliche Verluste einstecken müssen. DER AKTIONÄR verrät die Gründe dafür und warum Anleger gerade jetzt bei dem Wert zugreifen sollten.

Den vollständigen Artikel lesen ...