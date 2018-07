von Jörg Billina, Euro am Sonntag Niemand soll an seiner Entschlossenheit zweifeln. US-Präsident Donald Trump will einen wahrscheinlicher werdenden Handelskrieg mit China in aller Härte führen und gewinnen. "Wir haben keine Wahl, wir müssen unser Land verteidigen", rechtfertigt er seine Politik. Doch diese stößt lange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...