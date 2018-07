SIX, die Schweizer Börse, kündigte Pläne zur Einführung der SIX Digital Exchange an - eine Krypto-Börse, die vollständig von der Finanzaufsicht des Landes und der Zentralbank reguliert wird. Die Schweizer Börse hat in einer Stellungnahme von ihrer neuen Krypto-Initiative berichtet, die, so heißt es, "die erste Marktinfrastruktur der Welt wird, die vollständig integrierte End-to-End-Handels-, Abwicklungs- und Hinterlegungsdienstleistungen für digitale Vermögenswerte bietet." Die SDX-Plattform wird ...

