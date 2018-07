Ein Verein mit 16 älteren Herren bestimmt die Preise von über 1000 Tarifen der privaten Krankenversicherung. Nun steht diese Praxis vor Gericht.

Zum Beispiel Stephan Rudolph, ein älterer Herr im Anzug und mit grauen Haaren, der in einem kleinen Nest in Süddeutschland lebt. Bis vor 14 Jahren war er Versicherungsmathematiker bei einem großen Konzern. Heute ist er das in gewisser Weise immer noch - nur nicht offiziell. Rudolph, inzwischen Pensionär, prüft nun die über 300 Krankenversicherungstarife der Kölner DKV. Er ist es, der am Ende entscheidet, ob die Kasse ihre Tarife erhöhen darf. Denn Rudolph nennt sich nun: unabhängiger Treuhänder.

Lange war es für die mehr als 40 privaten Krankenversicherer in Deutschland eine wunderbare Vereinbarung: Wollten sie einen ihrer Tarife anheben, berechneten die eigenen Versicherungsmathematiker, die Aktuare, wie hoch dieser Preisaufschlag ausfallen sollte. Dann musste das Ganze von einem sogenannten unabhängigen Treuhänder begutachtet und für notwendig befunden werden. Von Leuten wie Stephan Rudolph. Ganze 16 dieser Treuhänder gibt es - in der gesamten Bundesrepublik. Sie sind zuständig für mehr als 1000 verschiedene Tarife und über neun Millionen Versicherte. Für fast die Hälfte von denen hat sich in den vergangenen Jahren der Beitrag geändert.

Viel Arbeit also für die 16 Herren. Zu viel, wie immer deutlicher wird. Seit einem Vierteljahrhundert existiert das System in dieser Form. Nie war es so umstritten wie heute. Hunderte Verfahren von verärgerten Versicherungskunden sind derzeit vor deutschen Gerichten anhängig. Sie alle stellen die beschlossenen Tariferhöhungen infrage. Vor allem bezweifeln die Kläger die Unabhängigkeit der Treuhänder. Nicht selten sind diese nämlich ehemalige Angestellte, die während ihrer aktiven Zeit bei eben jenen Versicherern arbeiteten, ...

