Wer sein Geld in Zertifikate investieren möchte, kann in der Regel sowohl den Kauf als auch die Veräußerung wie bei Aktien an der Börse vornehmen. Die Banken als Herausgeber der Zertifikate bringen bei der Emission die Wertpapiere an die Börse, wo sie dann jederzeit gehandelt werden können.

Welche Börsen stehen für den Kauf von Zertifikaten bereit?

Der Kauf und auch Verkauf von Zertifikaten an der Börse wirft sofort die Frage auf, an welchen Börsen solche Transaktionen denn erfolgen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...