Deutschland Verteidigungsetat liegt noch immer unter dem Nato-Ziel von zwei Prozent. Angela Merkel will ihn deshalb erhöhen und weist Kritik zurück.

Bundeskanzlerin Merkel hat den Anstieg der deutschen Verteidigungsausgaben gegen die Kritik verteidigt, damit einen Beitrag zur Aufrüstung in der Welt zu leisten. Neue politische Herausforderungen, der jahrelangen Sparkurs bei der Bundeswehr sowie Erfordernisse des technologischen Wandels machten die höheren Ausgaben nötig, sagte sie am Samstag in ihrer wöchentlichen Videobotschaft.

"Und insofern geht es jetzt um Ausrüstung und nicht etwa um Aufrüstung." Mit Blick auf den Nato-Gipfel in der kommenden Woche sagte sie, Deutschland brauche die Allianz "auch im 21. Jahrhundert als Garant für unsere Sicherheit, und zwar als transatlantisches Bündnis". Bei dem Gipfel gehe es darum, die Nato auf die Aufgaben der Zukunft vorzubereiten.

Merkel bekräftige den Nato-Beschluss, sich bis 2024 schrittweise der Marke bei den Militärausgaben ...

