Wenn die Grundsteuerreform kommt, muss jeder Landeigentümer eine zusätzliche Steuererklärung abgeben. Wie hoch der Verwaltungsaufwand wirklich wird, hängt aber immer noch von der Wahl des neuen Modells ab.

Als die Bundesrichter in Karlsruhe im April das aktuelle Grundsteuermodell als verfassungswidrig kassierten, war es bereits zu ahnen: Jeder Grundbesitzer in Deutschland muss im Rahmen der Reform eine Steuer- oder Feststellungserklärung abgeben. So steht es in einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag.

Für die Eigentümer bedeutet das Mehrarbeit - wieviel ist noch nicht abzusehen. Auch der bürokratische Aufwand für die Finanzämter ist noch völlig unklar, da sich das Ministerium bisher nicht auf eines der drei angedachten Modelle festgelegt hat. Dieses muss bis 2024 umgesetzt werden, die entsprechenden Erklärungen würden also 2025 bei den Behörden eintreffen. Gerade bei einem - mindestens teilweise - automatisierten Verfahren ist das durchaus umsetzbar.

Am einfachsten würde es beim marktunabhängigen Modell. Es ist rein flächenbasiert und unterscheidet nur nach den Bereichen Wohnen und Gewerbe. Die Besitzer müssten kaum mehr Informationen als Größe und geplante Verwendung ihres Grundstücks angeben, das Amt könnte die Abgabe einfach ausrechnen. Das Verfahren wäre extrem einfach, transparent, sofort umsetzbar und würde die Grundsteuerlast kaum ändern, aber gerechter verteilen. Das alles wäre vorteilhaft für die Eigentümer, setzt aber auch keine Anreize, beispielsweise die Baugrundspekulation in attraktiven Lagen zu unterlassen.

In seiner Antwort geht das Finanzministerium auch auf die Frage des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Belastungsgleichheit ein. Alle drei Modelle könnten diesen erfüllen - entscheidend ist, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...