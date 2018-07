Der Brite Lewis Hamilton hat auf seinem Heimat-Parcours die Pole geholt. Der Mercedes-Fahrer fuhr die beste Zeit vor Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas, Max Verstappen und Daniel Ricciardo.

Renault-Mann Hülkenberg wird beim Formel-1-Rennen in Silverstone am Sonntag von Platz elf starten. Für Hamilton ist es die 76. Pole Position. Neben dem Großen Preis von Italien ist der Grand Prix in Großbritannien der einzige, der seit der Gründung der Formel 1 lückenlos in jedem Jahr ausgetragen wurde.