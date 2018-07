Donald Trump droht der Welt mit einem Handelskrieg. Die EU will den US-Präsidenten mit Vergeltungsmaßnahmen zur Räson bringen. Ökonomen streiten darüber, ob das eine gute Idee ist - und denken dabei die Spieltheorie neu.

Es ist eine Schlüsselszene aus dem Spielfilmklassiker "Denn sie wissen nicht, was sie tun" mit James Dean aus dem Jahr 1955. Der Bandenführer Buzz fordert Jimmie (James Dean) auf, mit ihm das Hasenfußrennen zu spielen. Beide rasen in ihren Autos auf einen Abgrund zu: Wer zuerst aus dem Auto springt, hat die Mutprobe verloren. Kurz vor dem Abgrund verhakt sich die Jacke von Buzz im Türgriff. Und während Jimmie rechtzeitig aus seinem Auto springt, stürzt Buzz in die Tiefe und stirbt. Was wenige Nichtökonomen wissen: Das Hasenfußrennen stammt aus der Volkswirtschaftslehre. Genauer gesagt aus der Spieltheorie, einer mathematischen Theorie zur Analyse von Entscheidungssituationen. In diesen Tagen erlebt das "chicken game" eine Renaissance in der Politik. Um nicht als Feigling dazustehen, hat die EU im Juni als Reaktion auf die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium ihrerseits Importzölle auf US-Waren wie Whiskey, Jeans und Motorräder von Harley-Davidson verhängt. US-Präsident Donald Trump beeindruckt das wenig - er erwägt nun Strafzölle auf Autoimporte. Die EU droht für diesen Fall wiederum mit Gegenzöllen auf US-Produkte im Wert von knapp 300 Milliarden Dollar. So rasen die wichtigsten Handelsmächte der Welt auf den Abgrund zu. Tritt keiner auf die Bremse, droht ein Handelskrieg, der die weltweite Arbeitsteilung als Grundlage des Wohlstands um Jahrzehnte zurückwerfen könnte.

Das Gefangenendilemma

Unter Ökonomen ist daher eine lebhafte Debatte entbrannt, wie man die handelspolitische Rolle rückwärts verhindern kann. Während die einen in Vergeltungszöllen das geeignete Mittel sehen, um Trump zur Räson zu bringen, fürchten die anderen, damit eine Eskalationsspirale auszulösen, die alles nur noch schlimmer macht.

Für Axel Ockenfels ist die Lage klar. Der Ökonom von der Universität Köln und Schüler des einzigen deutschen Ökonomie-Nobelpreisträgers Reinhard Selten, gehört zu den führenden Spieltheoretikern des Landes. Er glaubt: "Der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU lässt sich mit dem aus der Spieltheorie bekannten Gefangenendilemma beschreiben." Dabei handelt es sich um eine Situation, in der die Spieler (Gefangene) entscheiden müssen, ob sie miteinander kooperieren (beide ...

