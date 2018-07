Nach größeren Zugewinnen Anfang des Monats bewegt sich die Aktie der Münchener Rück seit rund einer Woche seitwärts. Seit Mittwoch ließ sich dabei keine nennenswerte Veränderung feststellen, am Freitag performte der Titel etwas schlechter als der DAX, die Verluste hielten sich mit 0,38 Prozent aber in Grenzen. Zuletzt konnte selbst ein Überschreiten der 50-Tage-Linie nicht für neue Impulse bei den Käufern sorgen. Für schlechte Stimmung sorgte am Donnerstag auch noch eine gesenkte Prognose durch ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...