Anleger von Rocket Internet brauchten in der Vergangenheit viel Geduld. Lange Zeit tat sich nicht viel rund um die Startup-Schmiede und der Aktienkurs folgte währenddessen einem steilen Abwärtstrend. Seit diesem Jahr ist das Unternehmen aber wieder überaus erfolgreich, trennte sich von mehreren Beteiligungen, brachte mehrere neue Unternehmen an die Börse und sitzt jetzt auf einem Geldberg von mehr als 2 Milliarden Euro. Die positive Entwicklung ist jetzt endlich auch an der Börse angekommen, ... (Robert Sasse)

