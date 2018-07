Die Einnahmesaison dauert nur wenige Wochen an, und die Unternehmen beginnen so langsam, Termine für die Verkündung festzulegen. Diese Woche hat das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt, Apple (WKN:865985), ein Datum genannt. Am 31. Juli wird sich der Tech-Riese einer intensiven Prüfung stellen, denn da werden die Ergebnisse für das dritte Quartal 2018 bekannt gegeben. Die Aktien stiegen in den letzten drei Monaten um rund 12 % und in den letzten 12 Monaten um beeindruckende 30 %. Dies hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Apple in dieser Zeit von etwa 16,3 auf 18,1 erhöht. Kann Apple den rosigen Aussichten der Investoren für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...