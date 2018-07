Manche Menschen mögen Wein nicht mit Wasser mischen. Dabei schmeckt eine Schorle an warmen Sommerabenden herrlich, denn die Kohlensäure tut dem Wein richtig gut.

Kennen Sie die Fünf-Finger-Regel? Mit ihrer Hilfe prüfen Menschen in der Pfalz die perfekte Mischung des beliebtesten Getränks ihrer Region: der Weinschorle. Einmal fünf Finger hochkant für die optimale Menge Wein, dann fünf Finger querkant für die optimale Portion Wasser.

Kommt Ihnen das barbarisch vor, sind Sie vermutlich in keinem Weinbaugebiet beheimatet. Denn wo Trauben wachsen, ist die Schorle ein gelebter Alltagstrunk. Man genießt sie zum Feierabend, zum Fußball, zum Sommeressen aus großen Gläsern - in der Pfalz beispielsweise traditionell aus dem Halbliter-"Dubbe".

Viele Weinfans packt hier das blanke Entsetzen. Wasser in den Wein gießen, das gilt ihnen nicht nur sprichwörtlich als Frevel. Wofür hat der Winzer so viel Mühe in sein Produkt gesteckt? Nur um es zu verwässern? Dabei sagt der Sprudel im Wein mehr über die Qualität des Weins aus, ...

