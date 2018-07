In der Phase-II-Studie mit Alzheimer-Patienten in einem frühen Stadium ist der Biogen Inc ein Durchbruch geglückt. Das Medikament konnte den Fortschritt der Krankheit deutlich verringern. Dieses Medikament wurde von Biogen und seinem japanischen Partner Eisai entwickelt und die gute Nachricht am Freitag veröffentlicht.Die Aktie befand sich seit April im langfristigen Aufwärtstrend und konnte Anlegern und Aktionären mehr als 50 Euro an Kursgewinn ...

