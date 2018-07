Der Goldpreis lässt Anleger so langsam nervös werden. War das aktuelle Jahr doch eher von Durchhalteparolen und Zurückhaltung geprägt. Nun erreichte Gold ein neues 6-Monats-Tief und behält den Abwärtstrend im Tagescharts bei. Doch wie lange noch? Analyse vom Tageschart Gold Der abgebildete Tageschart des in New York gehandelten Gold-Futures zeigt die Kursentwicklung seit April 2017, bei einem letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...