Aus dem wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: In den letzten Handelstagen kam der starke Aktienmarktrückgang der letzten Wochen zum Stillstand und eine Erholungsbewegung setzte ein. Positiv ist zu vermerken, dass Neuwahlen in DE vermieden werden konnten, zunehmend einflussreiche US-Institutionen (Chamber of Commerce, General Motors, etc.) sich gegen die Handelspolitik des Präsidenten aussprechen, und im Autostreit USA/EU brachte der US-Botschafter in Deutschland die Möglichkeit eines...

