Wer traut sich alleine, live gegen eine ganze Nation anzutreten? Wer hat ein besseres Bauchgefühl als ganz Deutschland? Wer schätzt sich in "Alle gegen Einen" zum Gewinn von bis zu 100.000 Euro? Elton moderiert die neue ProSieben-Samstagabend-Show-Reihe. In 15 Runden gilt es Tipps auf Schätzfragen zu ungewöhnlichen Action-Experimenten abzugeben, die in der Show aufgelöst werden. Ab sofort können sich alle mutigen Interessenten ab 18 Jahren, die auf ihr gutes Bauchgefühl vertrauen, für "Alle gegen Einen" bewerben. Alle Infos zur Bewerbung gibt es unter www.alle-gegen-einen.de.



Wie viele Heliumballons braucht es, um einen Lastwagen schweben zu lassen? Wie weit kann ein Motorradfahrer auf dem Wasser fahren? Wer näher am Ergebnis liegt - der auf sich allein gestellte Kandidat oder der Durchschnitt der abstimmenden Zuschauer - sammelt Geld für seinen Jackpot. Dabei geht es um bis zu 100.000 Euro. Doch nur wer bei der finalen 15. Frage richtigliegt, gewinnt seinen Jackpot: Der Spieler oder einer der Zuschauer, der noch live in der Sendung von Moderator Elton telefonisch überrascht wird. Brainpool TV produziert die neue ProSieben-Show-Reihe.



Alle Infos zur Bewerbung unter www.alle-gegen-einen.de



"Alle gegen Einen" die neue ProSieben-Live-Show ab Herbst 2018, samstags auf ProSieben



Hashtag zur Show: allegegen1



