Das vergangene Jahr über lief für Investoren von Kryptowährungen alles wie am Schnürchen. Die 50 größten Krypto-Währungen haben eine unglaubliche Rendite erzielt. Insgesamt wuchs die Marktkapitalisierung virtueller Währungen im Jahr 2017 um mehr als 3.300 % und schloss das Jahr bei 613 Milliarden Dollar ab. Anfang 2018 schien sich das fortzusetzen, dann allerdings ging es rasant abwärts. Seit dem Höchststand von 835 Milliarden Dollar ist der Gesamtwert der mittlerweile rund 1.600 Krypto-Währungen runter auf etwa 232 Milliarden Dollar gesunken. Das ist ein Rückgang von 72 %, was stark an den Nasdaq Composite Anfang der Nuller Jahre erinnert, der damals 78 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...