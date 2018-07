Selbstlos, unbestechlich, rational: Was viele Menschen derzeit an Politikern vermissen, leistet künstliche Intelligenz längst. Sollte sie dann nicht auch an die Regierung?

Michihito Matsuda ist kein Typ für langweilige Ansprachen. In einem weißen Karateanzug mit schwarzem Gürtel tritt der Japaner auf die Bühne, stößt einen Schrei aus und zerschlägt mit einem Hieb der rechten Hand einen Stapel aus acht Dachziegeln.

Matsuda will nicht nur Keramik zerschlagen, sondern auch die bestehenden Verhältnisse, unsere Einstellung zu Hoheit und Herrschaft: Vielen Politikern gehe es um Macht und Geld und weniger um die Menschen, schimpft der 45-Jährige beim Zukunftskongress im Park von Schloss Wolfsburg. Politik sei korrupt und ungerecht und: "Wir Menschen sind dumm. Wir lernen nicht aus der Geschichte."

Die Zuhörer seiner Zeitdiagnose widersprechen nicht. Und Matsuda hat einen radikalen Vorschlag, um die Misere zu beheben: Der Mensch solle aus der Politik verschwinden. Künstliche Intelligenz (KI) möge über das Gemeinwohl entscheiden - selbstlos, unbestechbar, rational. Im April druckte der Internetunternehmer Wahlplakate, darauf das metallene Gesicht einer Androidin. Er mietete Minibus und Megafon für die Kampagne und schickte die KI in den Wahlkampf fürs Bürgermeisteramt in seiner Heimatstadt Tama bei Tokio.

Politiker reden in diesen Tagen unaufhörlich über die Macht der Algorithmen. Darüber, wie sie unsere Welt verändern und welche Jobs sie bedrohen. Selten aber reden sie davon, dass sie vielleicht selbst eines Tages von ihnen ersetzt werden. Für den römischen Konsul Cicero war es vor allem die Redegewandtheit, die einen guten Politiker auszeichnet. Für den florentinischen Diplomaten Machiavelli das Talent für den Machtpoker. Und für den Soziologen Max Weber heißes Kalkül und interessiertes Augenmaß. Fähigkeiten, die Maschinen jetzt lernen: Amazon und Microsoft bringen ihren digitalen Assistenten, Alexa und Cortana, Redegewandtheit bei - in Dutzenden Sprachen. Eine KI aus den USA beherrscht das Pokern immerhin schon beim gleichnamigen Kartenspiel. Und IBM hat gerade einer KI Augenmaß antrainiert: Die Software diskutiert mit Menschen, ob Telemedizin sinnvoll ist oder die Raumfahrt subventioniert werden soll - und findet dazu Fakten und Argumente aus Hunderten Millionen Aufsätzen.

Roboter holt 4000 Stimmen

Seine eigene Software, räumt Matsuda ein, sei bislang nur ein Chatbot, ein Dialogprogramm, das er mit Daten aus der Stadtverwaltung gefüttert hat, mit Ratsprotokollen und Budgettabellen: Es kann Faktenfragen zur Kommune beantworten. Und weil sich Maschinen in Japan nicht zur Wahl stellen dürfen, musste Matsuda sich selbst als lebendigen Repräsentanten bereitstellen ...

