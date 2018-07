Beim Trend des EUR/USD als Forex-Pair hat sich nicht viel geändert. Zumindest am Kurs, wohl aber am Trendverhalten. Denn dies ist in der vergangenen Woche auf Seitwärts/Aufwärts gedreht. Gibt dies Mut für Anleger? Forex-Pair EUR/USD im Tageschart Der abgebildete Tageschart des Währungspaares Euro/Dollar (EUR/USD Forex) zeigt die Kursbewegung seit Oktober 2017. Jeder Kursstab stellt die Kursentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...