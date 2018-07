FRANKFURT (Dow Jones)--Bei internen Überprüfungen hat Daimler bei einem älteren Lkw-Motor Abgaswerte gemessen, die leicht höher als erlaubt gewesen sind. Dies habe der Lkw-Hersteller dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) gemeldet, sagte ein Daimler-Sprecher zu Dow Jones. Er wies zugleich die Darstellung der Bild am Sonntag als "irreführend" zurück, nach der Daimler eine Software-Funktion entdeckt habe, die unter bestimmten Bedingungen die Abgasnachbehandlung abschaltet.

Laut Daimler geht es um einen Motor, der bis 2013 in Mercedes-Benz-Lkw in Europa eingesetzt wurde und aktuell nur noch in außereuropäischen Export-Märkten vertrieben wird. Dieser Motor habe in all den Jahren keine Auffälligkeiten gezeigt. Nun sei aber in vereinzelten Betriebssituationen eine geringfügige Überschreitung des für die Zertifizierung relevanten NOx-Grenzwertes festgestellt worden. Zur Abklärung habe Daimler dies dem KBA mitgeteilt.

Mit der Behörde werde nun über eine technische Funktion im Zusammenhang mit dem Fahrzeugdiagnose-System gesprochen, die sicherstellen soll, dass während der Fahrt unter bestimmten Bedingungen - wie zum Beispiel beim Einsatz von Biokraftstoffen - eine Adblue Überdosierung verhindert wird. Adblue ist ein Harnstoff, der zur Reduzierung von Stickstoff im Abgas eingesetzt wird. Daimler befinde sich nun in einem konstruktiven Dialog mit dem KBA, sagte der Sprecher.

