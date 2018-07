Deutsche Managerinnen sollten sich an Chinesinnen orientieren, sagt die ehemalige Topmanagerin Bettina Al-Sadik-Lowinski - vor allem in Sachen Karriereplanung.

WirtschaftsWoche: Frau Al-Sadik-Lowinski, Sie haben mehrere Jahre in China gearbeitet. Was machen die Frauen dort anders?Bettina Al-Sadik-Lowinski: Sie arbeiten viel selbstverständlicher, gelassener und selbstbewusster in Führungspositionen. China hat mit 38 Prozent einen der höchsten Anteile von Frauen im Top-Management im internationalen Vergleich, ganz ohne Frauenquote.

Wie erklären Sie sich das?Ich habe für mein Buch unter anderem 35 chinesische Top-Managerinnen befragt. Ihr Erfolgsrezept besteht aus einer Mischung von Umweltfaktoren und individuellen Faktoren. Die Zustimmung in der Gesellschaft für berufstätige Frauen, die gleichzeitig Kinder haben, ist in China extrem hoch. Frauen mit erfolgreichen Managementkarrieren sind gesellschaftlich sehr angesehen, ihr Image als Führungskraft extrem positiv. Wenn ich die weiblichen Führungskräfte nach Unterschieden zu männlichen Kollegen befragte, lautete die häufigste Antwort: "Das Geschlecht ist kein Thema".

Und warum nicht?Die meisten Frauen sind in China voll berufstätig und haben auch ein Kind - sie sind der Normalfall. Zum Vergleich: In Deutschland sind 77 Prozent der Managerinnen kinderlos.

Wie vereinbaren die Chinesinnen Kind und Karriere?Sie bekommen von ihren Familien volle Unterstützung, vor allem von den Großeltern, die für Haushalt und ...

