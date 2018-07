Die Chefs vieler börsennotierter Unternehmen in Deutschland haben im vergangenen Jahr trotz sprudelnder Firmengewinne einer Studie zufolge weniger verdient als 2016. Zwar stiegen die Gehälter der Unternehmenslenker in der obersten deutschen Börsenliga auf ein Rekordniveau. Die Chefs der 30 Dax -Konzerne verdienten durchschnittlich rund 5,6 Millionen Euro und damit rund 5 Prozent mehr als 2016, wie aus einer Studie des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY hervorgeht. Anders ist das Bild dagegen in den unteren Börsenligen. Unter dem Strich ergab sich dadurch Rückgang von zwei Prozent.

In den mittelgroßen Unternehmen des MDax erhielten die Vorstandschefs im Schnitt 2,8 Millionen Euro und damit etwa genauso viel wie im Jahr zuvor. Deutliche Einbußen von gut 20 Prozent mussten den Angaben zufolge die Lenker der 30 TechDax-Firmen hinnehmen. Sie verdienten durchschnittlich knapp 1,9 Millionen Euro. Vorstandsvorsitzende von SDax -Unternehmen kamen auf 1,2 Millionen - 2016 waren es noch knapp 1,4 Millionen Euro.

Der bei der Mehrzahl der Unternehmen positive Geschäftsverlauf habe nicht automatisch zu kräftigen Gehaltssteigerungen bei den Top-Managern geführt, erläuterte EY. Offenbar hätten sich die Unternehmen ehrgeizige Ziele gesetzt, die von der Firmenspitze nicht immer hätten erreicht werden können.

EY untersuchte die Gesamtdirektvergütung. Sie setzt sich aus dem fixen Jahresgehalt der Vorstände und variablen Bestandteilen zusammen, die an die Erreichung bestimmter wirtschaftlicher Ziele gekoppelt sind./mar/DP/he

