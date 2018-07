Auch in der Luxusbranche fordern junge Unternehmen die etablierten Konzerne heraus. Zehn Start-ups mit besonders vielversprechenden Geschäftsmodellen - und welche Mitarbeiter sie suchen.

1. Chronext: Uhrenmarkt einer neuen ZeitDer Luxus-Uhrenmarkt galt lange Zeit als geschlossene Gesellschaft. Chronext hat das nie gestört: Die Online-Plattform startete als Marktplatz für gebrauchte Chronometer und investierte früh in eine eigene Meisterwerkstatt, um teure Uhren aufzuarbeiten. Heute sind 26.000 Modelle im Angebot, Mitte Mai wurde die Plattform offiziell von der Swatch Group zertifiziert. 130 Mitarbeiter arbeiten heute für das in Köln gestartete Start-up, der Großteil ist immer noch hier beschäftigt. Gesucht werden vor allem Spezialisten rund um den E-Commerce, etwa Online-Marketer oder Entwickler. Alleine im vergangenen Jahr kamen 40 Angestellte dazu. Auch in anderen deutschen Städten und im schweizerischen Zug ist das Start-up vertreten. Das Büro in München kam auf Anregung einer Mitarbeiterin im vergangenen Jahr dazu, heute leitet sie es. "Wichtig ist, dass unsere Mitarbeiter sich als Teil des Ganzen fühlen", sagt Mitgründer Philipp Man, "nicht als kleines Rädchen in einem großen Unternehmen."www.chronext.de

2. Heuritech: Digitale TrüffelschweineBei der Suche nach dem nächsten Luxustrend setzt Heuritech auf künstliche Intelligenz. Die Software des 2013 gestarteten französischen Start-ups scannt mehr als 100 Millionen Internetseiten sowie Profile in sozialen Medien nach Marken und Produkten. Produktmanager und Marketingspezialisten können so erfahren, wie ihre Ideen ankommen - und welche Trends sich in der Welt ausbreiten. Die Sozialen Medien würde die Macht von Hochglanz-Magazinen zu den Millionen Kunden verschieben, sagte Gründer Tony Pinville mal auf einer Konferenz. Die ersten Kunden konnten sich sehen lassen: Louis Vuitton und Christian Dior buchten die Dienstleistungen der Pariser. Gesucht werden exzellent ausgebildete KI-Spezialisten, etwa die Hälfte der 20 Mitarbeiter hat einen Doktortitel.https://www.heuritech.com/

3. JetSmarter: Uber der LüfteEin kurzes Hallo aus dem Jachtclub in Miami, ein Winken aus dem Heli über New York oder ein freundliches Lächeln aus dem Privat-Shuttle zwischen Dubai und Riad: Das Instagram-Profil von JetSmarter-Chef Sergey Petrossov ist pure Werbung für sein Start-up. Die Plattform vermittelt ihren Mitgliedern Sitze in exklusiven Privatjets, die ansonsten leere Rückflüge antreten würden. Einige davon sind für Mitglieder sogar inklusive - die Jahresgebühr startet allerdings bei knapp 5000 US-Dollar. Bei anderen Flügen sinken die Kosten auf First- oder Businessclass-Niveau, weil sie auf die acht bis zwölf Plätze im Luxusjet verteilt werden. Hauptsitz ist Fort Lauderdale nahe ...

