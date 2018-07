JPM lieferte 2017 erneut überdurchschnittliche Ergebnisse. Im Investment-Banking nahm JPM so viele Gebühren ein wie keine andere US-Bank. In der Vermögensverwaltung sowie im Firmenkundengeschäft erzielte die Bank Rekordgewinne. Auch im Privatkundengeschäft liefen die Geschäfte dank der steigenden Nachfrage nach Krediten sehr gut. Aufgrund eines Einmalaufwands im Zusammenhang mit der Steuerreform in den USA stagnierte der Konzerngewinn auf Vorjahreshöhe.

