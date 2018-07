Die Aktie von Wirecard hat in den vergangenen Tagen erneut unter Beweis gestellt, in welch hervorragender Verfassung der Wert ist. Dabei hat die Aktie vorher einige Rücksetzer hinnehmen müssen, die von Kursen in Höhe von mehr als 150 Euro bis auf deutlich weniger als 140 Euro herunter geführt hatten. Kurz: In dieser Woche ging es wieder um gut 4 % nach oben. Dabei hat die Aktie in den beiden vergangenen Wochen nur noch gut 2 % abgegeben. Damit hat sich das Ergebnis binnen eines Monats bereits ... (Frank Holbaum)

