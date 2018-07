Italien will seine Häfen auch für ausländische Marineschiffe mit Flüchtlingen schließen. "Verrückte" Vereinbarungen mit der EU will das Land ändern.

Italiens Innenminister Matteo Salvini will die Schließung italienischer Häfen für Schiffe von Hilfsorganisationen zur Rettung von Flüchtlingen auf ausländische Marineschiffe ausdehnen. Er werde diesen Vorstoß, der für Schiffe mit aus dem Mittelmeer geretteten Flüchtlingen und Migranten gelten soll, beim EU-Innenministertreffen in dieser Woche in Österreich ansprechen, erklärte Salvini am Sonntag auf Facebook.

Zuvor hatte die "Samuel Beckett" der irischen Marine mit 106 Flüchtlingen und Migranten an Bord im sizilianischen ...

