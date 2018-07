Der Bundespräsident Steinmeier hat es schwarz auf weiß: Viele Bürger sehen in dem erbitterten Asylstreit die Beschädigung der deutschen Demokratie.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat deutliche Kritik am Stil des jüngsten Asylstreits in der Regierungskoalition geübt und diese aufgefordert, sich wieder den drängenden Problemen der Menschen zu widmen. Dass viele Bürger in dem erbittert geführten Streit eine Beschädigung der Politik und teils der Demokratie gesehen hätten, dürfe man nicht beiseiteschieben, sagte Steinmeier am Sonntag im ZDF-Sommerinterview.

Ihn hätten Anrufe besorgter ausländischer Staatspräsidenten erreicht, aber auch ...

