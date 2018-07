Sonderaktionen im LEH sorgten auf manchen Plätzen für massive Vergünstigungen. In München war die Nachfrage zu schwach, sodass die Vertreiber ihre Aufrufe senken mussten. Dies geht aus dem "BLE-Marktbericht KW 26 / 18" hervor. Bildquelle: Shutterstock.com In Frankfurt trafen über die Niederlande eingeführte Zweitmarken ein, was sich negativ auf die Kurse...

Den vollständigen Artikel lesen ...