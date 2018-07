"Neue Osnabrücker Zeitung' zu AfD-Rekordhoch:

"Drei Beispiele für Fragen, die den Deutschen in den vergangenen 20 Jahren wichtig waren: Die D-Mark abschaffen? Europa stärken? Den Griechen mit gewaltigen Summen helfen? Die Antwort der großen Parteien war in allen drei Fällen "Ja". Grund für die Austauschbarkeit dürfte das identische Milieu sein, in dem die Politik sich bewegt: urban, gebildet, kosmopolitisch. Aktuell verläuft die Konfrontation aber zwischen Globalisten und Nationalisten. Und die Alt-Parteien haben mit ihrem Gleichklang eine nationalistische Lücke gerissen, die auf der rechten Seite von der AfD gefüllt wird. Auf der linken Seite läuft sich Sahra Wagenknecht warm mit der Idee einer linksnationalen Bewegung, deren Potenzial noch höher als das der AfD eingeschätzt wird. Spätestens dann braucht die SPD wirklich niemand mehr."/yyzz/DP/he

AXC0011 2018-07-09/05:35