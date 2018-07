"Die Welt' zur Politikverdrossenheit:

"Von einer Regierung ist zu erwarten, dass sie regiert. Scheinlösungen von Scheinproblemen vergrätzen die Bürger. Etliche Politiker haben jüngst das Klischee bestätigt, wonach es Politikern nur um ihr Image und taktische Geländegewinne ihrer Partei gehe. Insofern waren die letzten Wochen ein Konjunkturprogramm für Politikverdrossenheit, wovon die AfD, warum auch immer, stets profitiert. In der Migrationspolitik sind komplexe, zum Teil unangenehme Dinge zu regeln. Verantwortliche Politiker sagen das - aber in einer verantwortlichen Sprache. Wer über "Asyltourismus" schwadroniert, geht Hetzern auf den Leim. In der Migrationspolitik erwarten die meisten Bürger rationale Lösungen. Sie erwarten nicht, dass jene Menschen, die gehen müssen, beleidigt und stigmatisiert werden."/yyzz/DP/he

AXC0016 2018-07-09/05:35