Rund einen Monat nach seiner Amtsübernahme empfängt Spaniens neuer Ministerpräsident Pedro Sánchez am Montag (11.30 Uhr) erstmals den katalanischen Regionalpräsidenten Quim Torra. Bei dem Treffen in Madrid geht es um die künftigen Beziehungen zwischen der Zentralregierung und der Krisenregion, deren politische Führung eine Abspaltung von Spanien anstrebt. Der Sozialist Sánchez hatte nach seiner Amtsübernahme deutlichgemacht, dass er eine Entspannung in dem festgefahrenen Konflikt sucht und einen Dialog beginnen will.

Wie dieser aussehen könnte, war im Vorfeld des Treffens aber unklar. Wie sein Vorgänger Mariano Rajoy ist auch Sánchez strikt gegen die separatistischen Bestrebungen Kataloniens.

Die Beziehungen zwischen Madrid und Barcelona sind seit dem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober 2017 sehr gespannt. Spaniens Regierung hatte die Region monatelang unter Zwangsverwaltung gestellt. Diese war erst kürzlich beendet worden. Zahlreiche ehemalige katalanische Spitzenpolitiker sind in U-Haft. Ihnen wird unter anderem Rebellion vorgeworfen. Sánchez war als Zeichen der Annäherung vor wenigen Tagen ihrem Wunsch nachgekommen, von Madrid in Gefängnisse ihrer Heimatregion verlegt zu werden.

Weitere Separatisten sind ins Ausland geflohen. Dazu zählt auch Ex-Regionalchef Carles Puigdemont, der in Deutschland auf die Entscheidung der Justiz in Schleswig-Holstein über seine Auslieferung wartet./cfn/DP/he

