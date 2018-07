Baierbrunn (ots) -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag: Ob Flip-Flops, Sandalen oder barfuß: im Sommer lassen wir unsere Füße an die frische Luft und zeigen sie her. Klar, dass unsere Füße jetzt besonders gut aussehen sollen, sagt Petra Terdenge:



Sprecherin: Schließlich wollen wir von oben bis unten eine gute Figur machen. Doch außerhalb der Barfuß-Saison, wenn wir wieder Strümpfe und Schuhe tragen, kümmern wir uns kaum um unsere Füße. Warum das so ist, weiß Julia Rudorf von der "Apotheken Umschau":



O-Ton Julia Rudorf: 11 sec.



"Weil die Füße die meiste Zeit unseres Lebens nicht weh tun. Die tragen uns durchs Leben und durch die Gegend, und erst dann wenn sie schmerzen, machen wir uns Gedanken, warum sie das denn wohl tun."



Sprecherin: Rund 100.000 Kilometer weit tragen uns unsere Füße im Laufe des Lebens. Schusters Rappen bewältigen eine Herkules-Aufgabe, die wir unterstützen können:



O-Ton Julia Rudorf: 15 sec.



"Der Fuß hat - wie der Rücken und andere Körperteile auch - nicht nur die Knochen, sondern auch Muskeln, Bänder und Sehnen. Wenn man diese Muskeln im Fuß gezielt trainiert, dann sorgt das für mehr Stabilität und in der Folge später auch für weniger Probleme."



Sprecherin: Es lohnt sich, etwas Zeit und Mühe in die Füße zu investieren. Wer zum Beispiel im Sommer barfuß läuft, trainiert seine Füße auf angenehme Weise:



O-Ton Julia Rudorf: 25 sec.



"Barfußlaufen ist das beste Training, das man seinen Füßen angedeihen lassen kann. Der Fuß und der ganze Bewegungsapparat profitiert davon. Das heißt, wer jetzt nicht gerade Diabetiker ist oder sonstige Probleme an den Füßen hat, sollte einfach öfter die Schuhe ausziehen, wann immer das möglich ist, und dann ein bisschen barfuß laufen, damit tut man seinen Füßen erwiesenermaßen etwas Gutes."



Abmoderationsvorschlag:



Menschen, die Beschwerden mit den Füßen haben, sollten sich an einen Arzt oder einen Physiotherapeuten wenden, schreibt die "Apotheken Umschau". Mancherorts gibt es sogar so genannte Fußschulen, in denen man die besten Übungen für die Fußmuskulatur lernt.



OTS: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52678 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52678.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel.: 089 / 744 33 360 Fax: 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de