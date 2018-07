Zwar ist ein Schmelzofen an sich eine bekannte technische Anlage, aber wenn es um das Schmelzen von Silizium geht, wird alles etwas komplexer. Typische Rohstoffe sind Quarzit oder Quarzsand, aber diese geben das als Siliziumdioxid (SiO2) gebundene Silizium nicht so einfach frei. Dazu ist recht brachiale Gewalt in Form von Temperaturen über 2.000 °C nötig. Diese entstehen in elektrischen Lichtbogenöfen bei niedrigen Spannungen, aber sehr hohen Stromstärken. Das entstehende Rohsilizium dient zur Legierung von Stahlschmelzen und ist auch ein Ausgangsstoff für hochreines Silizium für die Solarindustrie und Mikroelektronik. Der entstehende staubförmige Anteil kommt unter anderem zur Verbesserung von Betonsorten und beim Stabilisieren von Bohrlöchern in der Erdöl- und Gasgewinnung zum Einsatz.

Jenseits des empfohlenen Bereichs

Das geschilderte Produktionsverfahren ist sehr energieintensiv, und es entstehen erhebliche Mengen an Abwärme. Dampferzeuger nutzen diese Abwärme sinnvoll, der entstehende Dampf wird über Turbinen zur Stromerzeugung eingesetzt. Im vorliegenden Fall erzeugt der Betreiber rund 180 GWh/a, was laut Anwender dem Energiebedarf von 12.000 Haushalten entspricht - ein erheblicher Beitrag zur Energierückgewinnung.

Doch was hat das mit Dichtungsmaterialien zu tun? Die Herausforderung der Anlagenkonstruktion liegt darin, dass ein Teil der Rohrleitungen elektrisch isoliert sein muss. Auch wenn es um eine relativ geringe Isolationsspannung von 6 bis 10 V geht, wäre bei den eingesetzten ...

