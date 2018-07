Moneycab.com: Herr Clémençon, das IPO von Galenica vor einem Jahr war gleich mehrfach überzeichnet und seither hat Ihr Unternehmen, was die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen anbetrifft, geradezu eine Punktlandung hingelegt. Betreiben Sie das "Management von Erwartungen"?

Jean-Claude Clémençon: Wir haben uns ambitiöse Ziele gesetzt. Ambitiös in Anbetracht der Marktsituation. Aber auch in Bezug auf unsere Entwicklungsstrategie. Wir haben diese Ziele erreicht und unsere Versprechen gehalten.

Mit Pharmapool, Unione Farmaceutica Distribuzione und Galexis besitzt Galenica als Grossist gleich drei Firmen, die auch selbstdispensierende Ärzte mit Medikamenten beliefern. Beisst sich das nicht mit Galenicas Apotheken?

Wir sind Dienstleister für "alle Akteure" im Gesundheitsmarkt und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur schweizweiten Medikamentenversorgung bei Apotheken, Ärzten und Spitälern. Wir haben immer wieder in die Logistik investiert, damit wir wachsende Volumen abdecken und neue Bedürfnisse erfüllen zu können. Dank unseren Partnerschaften mit allen Beteiligten im Gesundheitsmarkt sind wir am Puls der Kunden, können Trends und auch neue gesetzliche Anforderungen antizipieren. Davon profitieren direkt nicht nur unsere Kunden, sondern auch die Patienten, zum Beispiel in Bezug auf die Qualitätssicherung beim Medikamententransport.

Die Logistikdienstleistungen der Galenica sind ja im Geschäftsbereich Services zusammengefasst, und dieser macht rund zwei Drittel des Gruppenumsatzes. Das letztjährige Umsatzwachstum von 7.4 Prozent ist aber hauptsächlich auf die erfolgreiche Integration von Pharmapool zurückzuführen. Kann dieser Bereich nur durch Zukäufe wachsen?

Unsere Logistik-Unternehmen spielen eine zentrale Rolle bei der Medikamentenversorgung, nicht nur für Galenica, sondern für den gesamten Schweizer Gesundheitsmarkt. Die Wachstumsmöglichkeiten - auch über Akquisitionen- sind in diesem Geschäftsbereich im kleinen Schweizer Markt jedoch begrenzt. Unser Fokus liegt darauf, unsere Dienstleistungen aufrechtzuerhalten, kontinuierlich zu verbessern und weiterzuentwickeln. Das beinhaltet den Ausbau des bestehen Kundenportfolios oder die Akquisition neuer Kundensegmente, aber auch neue Angebote und Dienstleistungen und zwar sowohl für Industriepartner als auch für Kunden, wie sie zum Beispiel Medifilm mit der Verblisterung von Medikamenten anbietet.

Im anderen Geschäftsbereich Products&Brands halten Sie nach neuen Produkten und Partnerschaften Ausschau. Im Moment sind es 40 Eigenmarken. Bis wann wird sich diese Zahl verdoppeln?

Erstens: wichtig ist Qualität und nicht Quantität. Zweitens beruht die Wachstumsstrategie bei Products & Brands nicht alleine auf dem Ausbau der Eigenmarken, sondern genauso auf Partnerschaften, indem wir den - teilweise exklusiven - Vertrieb von Marken übernehmen. Mit unseren rund 500 Apotheken bieten wir nationalen und internationalen Pharma- und Beauty-Unternehmen ein einzigartiges Verkaufsnetz an. Und drittens: natürlich prüfen wir Opportunitäten laufend, und nutzen Chancen, wie beispielsweise mit Merfen - eine renommierte Schweizer Traditionsmarke, die uns den Einstieg in den Wundbehandlungsmarkt ermöglichte.

Der Markt für Schönheits- und Pflegeprodukte war letztes Jahr aber rückläufig. Ist der Schweizer Markt gesättigt?

Der Schweizer Markt für Schönheits- und Pflegeprodukte ist von starker und zunehmender Konkurrenz geprägt. Hinzu kommen vermehrt ausländische Anbieter, online oder via Einkaufstourismus. Mit Aderma von Pierre Fabre haben wir bewiesen, dass in diesem zunehmend von Konkurrenz geprägten Umfeld noch Potential für Neulancierungen vorhanden ist.

"Das Vernetzen und Kombinieren von bewährten stationären Angeboten mit neuen Online-Möglichkeiten, Trends und Bedürfnissen ist für uns ganz zentral."

Jean-Claude Clémençon, CEO Galenica Gruppe

Angekündigt ist eine Produkt- und Dienstleistungsoffensive im Apothekenmarkt. Was darf man darunter verstehen?

Zum einen hat der Bundesrat ...

