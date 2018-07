Zwei von drei Deutschen lassen sich ihre Lebensversicherung als Einmalzahlung aushändigen, nicht als Rente. Der Versichererverband GDV will das ändern. Dabei verkennt er jedoch die Fakten.

Etwas läuft falsch mit den Deutschen und der Lebensversicherung, davon ist zumindest der Versichererverband GDV überzeugt. Er hat am Donnerstag nach Berlin geladen, um mit wissenschaftlicher Unterstützung zwei Kernaussagen in die Öffentlichkeit zu bringen. Erstens: Eine neue Forsa-Umfrage des Verbands hat ergeben, dass zwei von drei Deutschen sich ihre Lebensversicherung nicht als lebenslange Rente auszahlen lassen, sondern als Einmalzahlung. Zweitens: Der GDV will, dass sich das ändert.

Um das zu erreichen, haben die Versicherer Jochen Ruß vom Ulmer Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften beauftragt. Ruß präsentiert Pro- und Kontra-Tabellen, wissenschaftliche Studien und verhaltensökonomische Erklärungen, die allesamt zeigen sollen, dass die Deutschen falsch liegen mit ihrer Vorliebe für die Einmalzahlung. Es sei "wissenschaftlich unstrittig, dass die Verrentung von angespartem Vermögen sinnvoll ist", sagt Ruß. Die Menschen würden Opfer "typischer Fehleinschätzungen".

Das Problem ist nur, dass das stimmt und doch nicht stimmt. Die Grundlage des Vortrags, dass nämlich jeder privat fürs Alter vorsorgen muss, ist unstrittig. Allein die Schlussfolgerungen von Ruß und dem GDV sind es nicht. In vielen Fällen kann es im Gegenteil sinnvoller sein, sich das Geld einmal auszahlen zu lassen als als lebenslange Rente.

Lassen wir die Abschluss- und Verwaltungskosten außen vor, die ja in beiden Fällen gleichermaßen anfallen, so bekommt ein Versicherter, der 30 Jahre lang jeden Monat 200 Euro in seine Lebensversicherung einzahlt, am Ende gerade einmal eine garantierte lebenslange Rente von 285 Euro pro Monat. Selbst bei Sparraten von 600 Euro sind es nur 856 Euro Rente. Grundlage ist jeweils ein Zins von drei Prozent auf die Kapitaleinlagen sowie ein garantierter Rentenfaktor von 25 Euro aus. Das entspricht dem aktuell üblichen Wert und bedeutet, dass pro 10.000 angesparte Euro garantiert 25 Euro im Monat an Rente ausgezahlt werden.

Entscheidet der Versicherte sich hingegen für eine Einmalzahlung, so bekommt er im ersten Fall bei ebenfalls drei Prozent rein rechnerisch 116.036 Euro und im zweiten Fall 348.109 Euro. Jetzt wird es interessant. Gehen wir weiter davon aus, dass der Versicherte denselben Lebensstandard haben will wie mit der lebenslangen Rente, sich also jeden Monat denselben Betrag selbst auszahlt, den er auch von der Versicherung ...

