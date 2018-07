The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE0001784389 FLAEMISCHE GEM. 18-38 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA BE0002601798 BPOST 18-26 BD00 BON EUR N

CA XFRA BE0002603810 PV ASS.SCRL 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AD45 DZ BANK CLN E.9526 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AD52 DZ BANK CLN E.9527 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AD60 DZ BANK CLN E.9528 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AD78 DZ BANK CLN E.9529 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AD86 DZ BANK CLN E.9530 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6K16 HSH NORDBANK HPF S.2693 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P902 LBBW DAI BONS 18/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW0LA3 LAND NRW MTN.LSA R.1466 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013349099 BANQUE POSTALE 18-28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA USU9221ABK35 VERIZON COMM 18/28 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US912796QM42 US TREASURY BILL 06/20/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US92343VDR24 VERIZON COMM 17/39 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1787962593 P.P.PPA-S56 18/25 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1854893291 ASIAN DEV. BK 18/25 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1855427859 B.N.G. 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1855473614 STADSHYPOTEK 18/25 MTN BD02 BON EUR N

CA HHH XFRA DE000A2GS5M9 HOMES+HOLIDAY AG NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA 6WT XFRA KYG9722R1011 WISE TAL.INF. T. DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA AB7A XFRA SE0010413567 ARION BANK HF AB SDR/1 EQ00 EQU EUR N