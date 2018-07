The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0186163991 SIKA 12-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0217677605 ENBW INTL FIN. 13/18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2DAJ65 K.F.W.ANL.V.17/2032 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0011075183 SCHNEIDER ELECTRIC 11/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0944707651 NIGERIA, BUND. 13/18 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000A1RE4U9 AAREAL BANK MTN.HPF.S.177 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1HD4 NORDLB OPF S.1405 VAR MTN BD01 BON EUR N

CA EL9A XFRA XS0645947457 ELERING A.S. 11/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5D30 LB.HESS.THR.CARRARA07H/17 BD03 BON EUR N

CA U2IJ XFRA DE000A1J9EP5 LEONARDO UI A FD00 EQU EUR N