FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4WP6 HSH NORDBANK WM MZ 15/23 0.000 %

XFRA DE000BLB2TN0 BAY.LDSBK DT-KO.ANL.7 DAX 0.000 %

XFRA DE000BLB2TS9 BAY.LDSBK.IS.SX5E 14/20 0.003 %

XFRA DE000HSH4NF6 HSH NORDBANK KK20 14/20 0.001 %

BAC XFRA US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 0.504 EUR

UMCB XFRA US9108734057 UTD MICROELECTR.ADR NEW/5 0.101 EUR

UF0 XFRA US9026531049 UDR INC. DL-,01 0.275 EUR

SK2 XFRA US80589M1027 SCANA CORP. 0.106 EUR

OG5 XFRA US6708371033 OGE EN. CORP. DL -,01 0.284 EUR

98M XFRA US5535301064 MSC INDUSTR. DIRE.DL-,001 0.495 EUR

LCO XFRA US5341871094 LINCOLN NATL 0.282 EUR

LHL1 XFRA US5262501050 LENOVO GRP ADR/20 HD-,10 0.446 EUR

3LSA XFRA US50218G2066 LSR GROUP PAO GDR S/5 0.213 EUR

ITU XFRA US4612021034 INTUIT INC. DL-,01 0.333 EUR

GRM XFRA US3703341046 GENL MILLS DL -,10 0.418 EUR

ETH XFRA US2976021046 ETHAN ALLEN INTER. DL-,01 0.162 EUR

7DG XFRA US2566771059 DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 0.248 EUR

DDN XFRA US2371941053 DARDEN REST. INC. 0.641 EUR

BRV XFRA US1046741062 BRADY CORP.N.V.C.A DL-,01 0.177 EUR

SOBA XFRA US00206R1023 AT + T INC. DL 1 0.427 EUR

S8V XFRA MHY756381098 SEASPAN CORP. DL-,01 0.107 EUR

B7E XFRA DE000A0JM2M1 BLUE CAP O.N. 1.000 EUR

H5E XFRA DE000A0EQ578 HELMA EIGENHEIMBAU AG 1.400 EUR

NUC XFRA DE0006789605 NUCLETRON ELECTRONIC 0.250 EUR

IFS XFRA DE0006097108 INFAS HLDG AG O.N. 0.070 EUR

CNO XFRA CNE1000007Z2 CHINA RAILWAY GRP H YC 1 0.015 EUR

C6T XFRA CNE1000002H1 CHINA CONSTR. BANK H YC 1 0.037 EUR

TDB XFRA CA8911605092 TORONTO-DOMINION BK 0.435 EUR

ONE XFRA CA68272K1030 ONEX CORP. (SUB. VTG) 0.057 EUR

A3J XFRA CA0010921058 AGF MGMT B PFD NV 0.052 EUR

AAM XFRA BMG5800U1071 MAN WAH HLDGS (NEW)HD-,40 0.013 EUR

OCZA XFRA ES0116920333 GRUPO CATALANA NOM.EO-,30 0.151 EUR

XFRA DE000HLB3DD7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/16 0.001 %

RCMN XFRA DE000A1RFMY4 RCM BETEILIGUNGS NA. O.N. 0.060 EUR

HBH XFRA DE0006083405 HORNBACH HOLD.ST O.N. 1.500 EUR