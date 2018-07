Das Analysehaus RBC hat die Aktie des Energieversorgers RWE von "Outperform" auf "Top Pick" hochgestuft, aber das Kursziel auf 26 Euro belassen. Mit dem Innogy-Deal mit Eon gewinne der RWE-Konzern die Kontrolle über das Ökostromgeschäft beider Unternehmen und werde zum drittgrößten europäischen Akteur in diesem Bereich, schrieb Analyst John Musk in einer am Montag vorliegenden Studie. Hier dürfte man 2020 gut die Hälfte des operativen Gewinns (Ebitda) erwirtschaften. Die RWE-Aktie hält Musk für attraktiv bewertet. Sie habe innerhalb der europäischen Branche mit das höchste Aufwärtspotenzial./gl/ag

Datum der Analyse: 09.07.2018

ISIN DE0007037129

AXC0041 2018-07-09/07:28