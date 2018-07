Infos zu Spenden innerhalb der EU, Steuerpflicht für Pensionsvereine, wann die Kita kündbar ist und ein Expertenrat zum Thema Mieträder. Die Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Spenden: Innerhalb der EU voll abzugsfähig

Spenden an gemeinnützige Organisationen in einem anderen EU-Staat sind genauso steuerlich abzugsfähig wie Zuwendungen im Inland, urteilte der Bundesfinanzhof (BFH, X R 5/16). Dies habe der Europäische Gerichtshof bereits entschieden. Eine Steuerzahlerin spendete für den Bau einer Kirche in Rumänien. Die Vorinstanz, das Finanzgericht Köln (9 K 3177/14), müsse laut BFH noch prüfen, ob die griechisch-katholische Kirche in Rumänien als gemeinnützig einzustufen sei.

Betriebsrenten: Fiskus mindert Rendite aus Kapitalanlagen

Eingetragene Vereine, die für Aktiengesellschaften Pensionsvermögen verwalten, müssen Dividenden und andere Kapitalerträge versteuern, auch wenn sie laut Satzung keinen Gewinn erzielen dürfen. Das stellte das Finanzgericht ...

