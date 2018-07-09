FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.07.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 10.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.07.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.07.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
O3S1 XFRA SG1DD2000002 OCEAN SKY INTL
1KR XFRA GB0008220112 DS SMITH PLC LS-,10
TR5 XFRA LU1057788488 TRINSEO SA DL -,01
472 XFRA ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA EO-,25
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.07.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
O3S1 XFRA SG1DD2000002 OCEAN SKY INTL
1KR XFRA GB0008220112 DS SMITH PLC LS-,10
TR5 XFRA LU1057788488 TRINSEO SA DL -,01
472 XFRA ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA EO-,25