AIR FRANCE-KLM JUNI 9,342 MIO PASSAGIERE; +3,7% GG VJ - AUSL 89,3%; +1,6 PP IPO: Oerlikon verschiebt Börsengang von GrazianoFairfield Covestro will sich bei Übernahmen stärker engagieren, Gespräch mit Finanzvorstand Thomas Toepfer, BöZ, S. 1/11 Daimler meldet Verdachtsfall bei Lkw-Motor/Kraftfahrtbundesamt untersucht den Vorgang, BamS Henkel will Preise anheben - vor allem Klebstoffe teurer, Gespräch mit Unternehmenschef Hans Van Bylen, Rheinische Post Siemens steigt aus Gemeinschaftsunternehmen mit Valeo aus, Automobilwoche Siemens/Alstom: Aktionärsberater empfiehlt Ablehnung der Zug-Allianz , Wiwo VW: Längere Abgastest-Probleme - FDP will Hardware-Fonds für Diesel Guten Morgen wünscht: ICF...

