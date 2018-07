IRW-PRESS: White Gold Corp.: White Gold Corp. schliesst Privatplatzierung von Flow-Through-Stammaktien im Wert von 10 Mio. CAD; Agnico Eagle Mines und Kinross Gold Corp. behalten jeweils eine Beteiligung von 19,9%

WHITE GOLD CORP. SCHLIESST PRIVATPLATZIERUNG VON FLOW-THROUGH-STAMMAKTIEN IM WERT VON 10 MIO. CAD; AGNICO EAGLE MINES UND KINROSS GOLD CORP. BEHALTEN JEWEILS EINE BETEILIGUNG VON 19,9%

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN USA ODER FÜR DEN VERSAND AN US-NACHRICHTENAGENTUREN

5. Juli 2018, White Gold Corp. (TSX.V: WGO; OTC - Nasdaq Intl: WHGOF; FRA: 29W) (das Unternehmen) hat eine brokergeführte Privatplatzierung von 10.526.720 Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) geschlossen. Die Aktien wurden auf Flow-Through-Basis zu einem Preis von 0,95 CAD pro Aktie für einen Bruttoerlös von insgesamt ungefähr 10,0 Millionen CAD ausgegeben (das Emissionsangebot). Das Emissionsangebot wurde von einem Maklerkonsortium unter gemeinsamer Leitung von Clarus Securities Inc. und GMP Securities L.P. durchgeführt einschließlich Primary Capital Inc., Canaccord Genuity Corp. und Sprott Private Wealth L.P. (gemeinsam die Makler).

Die Erlöse des Emissionsangebots werden vom Unternehmen für die vor dem 31. Dezember 2018 auf seinen Liegenschaften im White Gold Districtdes des Yukon Territory anfallenden kanadischen Explorationsaufwendungen (die förderfähigen Aufwendungen) verwendet werden.

David DOnofrio, Chief Execurtive Officer, sagte: Wir sind zufrieden, diese Finanzierung zur Aufrechterhaltung unserer starken Finanzposition und zur Fortsetzung unseres aufregenden Explorationsprogramms zu schließen, das sich auf neue Entdeckungen im White Gold District konzentriert und unsere Flaggschiff-Lagerstätte Golden Saddle weiter vergrößert. Wir möchten uns ebenfalls bei allen Parteien bedanken, die maßgeblich an dieser Finanzierung beteiligt waren, sowie bei Agnico und Kinross für ihre fortlaufende Unterstützung.

Nach dem Emissionsangebot werden Agnico Eagle Mines Limited (Agnico) sowie Kinross Gold Corp. (Kinross) weiterhin jeweils 19,9% des Unternehmens besitzen.

Die Makler erhielten eine Vermittlungsprovision in bar, die 6,0% der Bruttoerlöse des Emissionsangebots entspricht, außer bezüglich der Aktien, die an bestimmte strategische Investoren verkauft wurden, wofür die Vermittlungsprovision 2,0% entsprach. Die Makler erhielten ebenfalls Vergütungsoptionen, deren Anzahl 6,0% der gemäß des Emissionsangebots verkauften Akten entsprach (jeweils eine Vergütungsoption). Jede Vergütungsoption berechtigt die Makler zum Erwerb einer Aktie zum Preis von 0,95 CAD pro Stammaktie über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Abschlussdatum.

Die gemäß des Emissionsangebots ausgegebenen Aktien (und alle Aktien, die bei Ausübung der Vergütungsoptionen ausgegeben werden) unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die am 6. November 2018 endet. Das Emissionsangebot unterliegt der endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass insgesamt 3.250.000 Optionen zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens gewissen Directors, Officers, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,95 CAD pro Aktie gewährt wurden. Diese Optionen verfallen am 5. Juli 2023. Diese Zuwendung unterliegt der Genehmigung der Aufsichtsbehörden.

Agnico und Kinross, die beide Insider des Unternehmens sind, erwarben Aktien im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot. Gemäß des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (Schutz der Minderheitsaktionäre bei Sondertransaktionen), erwähnt das Unternehmen, dass es keinen Material Change Report 21 Tage vor dem erwarteten Abschlussdatum des Emissionsangebots eingereicht hat. Ein kürzerer Zeitraum war unter den Umständen angemessen und notwendig, da das Unternehmen das Emissionsangebot nach Erhalt der notwendigen Genehmigung der Aufsichtsbehörden zeitnah abschließen wollte.

Über White Gold Corp.

Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von 10.606 Quarz-Claims auf 30 Liegenschaften mit einer Fläche von 390.000 Hektar, was ungefähr 40% des White Gold District im Yukon entspricht. Die Flaggschiff-Liegenschaft des Unternehmens besitzt eine Mineralressource von 960.970 Unzen (Kategorie angezeigt) bei einem Gehalt von 2,43 g/t Gold und 262.220 Unzen (Kategorie geschlussfolgert) bei einem Gehalt von 1,70 g/t Gold. Dies wurde im technischen Bericht mit dem Titel Independent Technical Report for the White Gold Project, Dawson Range, Yukon, Canada, datiert den 5. März 2018, aufgeführt und der Bericht wurde unter dem Profil des Unternehmens bei SEDAR eingereicht. Es ist ebenfalls bekannt, dass sich die Vererzung auf Golden Saddle und Arc über die Grenzen der aktuellen Ressourcenschätzung hinaus erstreckt. Die geologischen Modelle für dieses Gebiet umfassen konzeptionell eine Schätzung von 7 bis 10 Millionen Unzen bei einem Gehalt von 1 bis 1,5 g/t Gold. Regionale Explorationsarbeiten haben ebenfalls mehrere andere aussichtsreiche Ziele auf den Claim-Paketen des Unternehmens generiert, die an beachtliche Goldentdeckungen grenzen einschließlich des Projekts Coffee im Besitz der Goldcorp Inc. (veröffentlichte erkundete und angezeigte Goldressource von 4,1 Mio. Unzen) und des Projekts Casino der Western Copper and Gold (veröffentlichte nachgewiesene und vermutete Vorräte von 8,9 Mio. Unzen Gold und 4,5 Mrd. Pfund Kupfer). Das Unternehmen hat einen umfangreichen Explorationsplan zur weiteren Erkundung seiner Liegenschaften umrissen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.whitegoldcorp.ca.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zur Kauf von Wertpapieren dar. Die in diesem Emissionsangebot angebotenen Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß des United States Securities Act of 1933, in der jeweils gültigen Fassung, oder irgendwelcher staatlichen Wertpapiergesetze registriert und dürfen weder in den USA noch an US-Personen abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der einschlägigen geltenden Wertpapiergesetze. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen enthalten, sind aber nicht darauf beschränkt, den erwarteten Umfang und den Abschluss des Emissionsangebots und des Erhalts der entsprechenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörden. Alle diese zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch diese Vorsichtshinweise ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erfolgten zum diesbezüglichen Zeitpunkt und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung jeglicher zukunftsgerichteten Aussagen, ob als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder andernfalls, ab, außer es wird von den entsprechenden Wertpapiergesetzen verlangt. Obwohl das Unternehmen glaubt, dass die Erwartungen in solchen vorausschauenden Aussagen annehmbar sind, so gibt es keine Garantie, dass Erwartungen sich als korrekt herausstellen werden und folglich darf in solche zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen gesetzt werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf irgendeines der hier beschriebenen Wertpapiere dar.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

