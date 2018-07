DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat den Rücktritt ihres Brexit-Ministers David Davis angenommen. In einem Brief dankte May Davis am Montag "herzlich für alles", was er in den vergangenen zwei Jahren als Minister getan habe, um den Austritt des Landes aus der EU "zu formen". Sie würdigte Davis' Beitrag zu "hunderten Gesetzgebungen", die noch für Generationen zu den wichtigsten zählten. Der Rücktritt des Europaskeptikers Davis erfolgt kurz nach einer Entscheidung des britischen Kabinetts zur Beibehaltung einer engen wirtschaftlichen Anbindung an die EU. Die Pläne zielen darauf ab, nach dem Brexit einen harten Schnitt mit der EU zu vermeiden, wie er von vielen Hardlinern in Mays konservativer Partei gefordert wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, PG zum Kapitalmarkt-Update zweites Halbjahr, Frankfurt

Im Laufe des Tages:

HK/Xiaomi Inc, Erster Handelstag des chinesischen Smartphoneherstellers in Hongkong

US/Court of Chancery, Beginn des Gerichtsverfahrens wegen der Aufkündigung der Akorn-Übernahme durch Fresenius

DIVIDENDENABSCHLAG

Blue Cap 1,00 Euro Helma Eigenheimbau AG 1,40 Euro Hornbach Holding 1,50 Euro Nucletron Electronic 0,25 Euro Infas Holding 0,07 Euro RCM Beteiligungs AG 0,06 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz Mai Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +20,0 Mrd Euro zuvor: +19,4 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +19,8 Mrd Euro zuvor: +22,7 Mrd Euro

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.770,90 0,29 Nikkei-225 22.078,65 1,33 Schanghai-Composite 2.792,57 1,65 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.496,17 0,26 DAX-Future 12.485,00 0,15 XDAX 12.497,85 0,14 MDAX 25.957,68 0,57 TecDAX 2.763,09 0,73 EuroStoxx50 3.448,49 0,22 Stoxx50 3.072,55 0,17 Dow-Jones 24.456,48 0,41 S&P-500-Index 2.759,82 0,85 Nasdaq-Comp. 7.688,39 1,34 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,78 +19

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,66 -0,66 -0,05 Deutschland 10 Jahre 0,29 0,29 -0,14 USA 2 Jahre 2,55 2,53 0,66 USA 10 Jahre 2,84 2,82 0,43 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Die Erholung an den europäischen Börsen setzt sich zum Wochenauftakt voraussichtlich fort. Händler verweisen auf die günstigen Vorlagen, Euro-Stoxx-50 und DAX werden vorbörslich etwa ein halbes Prozent höher erwartet. "Der Markt wendet sich nun vom Handelsstreit ab und der Earning-Season zu", sagt ein Marktteilnehmer. Zudem sei der Markt aus technischer Sicht erst einmal "sauber", viele Anleger seien "draußen" oder hätten abgesichert, ergänzt er. "Dennoch dürfte es dem DAX-Future in den nächsten Handelstagen schwer fallen, die Resistance-Zone ab 12.533 bis 12.600 Punkten nachhaltig nach oben zu überwinden", so die technischen Analysten der Commerzbank. Im Blick steht zunächst der Sentix-Konjunktur-Index am Vormittag. Er gilt als Indikator für den nächsten ifo-Geschäftsklima-Index. Zum Markt heißt es bei Sentix, in Europa gebe es eine temporäre Stabilisierung. In den USA gebe es weiterhin Bereitschaft für Gewinnmitnahmen.

RÜCKBLICK: Gut behauptet - Nachdem sich an den US-Börsen eine positive Sicht auf die Arbeitsmarktdaten durchgesetzt hatte, drehten auch die europäischen Börsen am Nachmittag ins Plus. Übergeordnet lastete weiterhin die protektionistische Handelspolitik der USA auf der Stimmung. Weiterhin blieb ungeklärt, ob es zwischen den USA und Europa Zollschranken für Autos geben wird, oder ob sie komplett fallen könnten. Nach dem Plus am Vortag wurden in den Aktien der Automobilhersteller erst einmal Gewinne mitgenommen, der Sektor verlor 0,8 Prozent. Ein negativer Ausblick von Samsung belastete Smartphone Zulieferer wie AMS (-2,9 Prozent). Für Inmarsat ging es an der Londoner Börse um 8 Prozent nach unten. Die Briten hatten ein neuerliches Übernahmegebot von Echostar abgelehnt.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Thyssenkrupp gewannen 2,4 Prozent. Am Vorabend hatte CEO Heinrich Hiesinger seinen Rücktritt angeboten, den der Aufsichtsrat am Freitag annahm. Das weckte Hoffnungen, dass der Umbau des Konzerns, auf den aktivistische Investoren drängen, nun rascher voranschreiten werde. Deutsche Bank gewannen 2,5 Prozent. Händler sprachen von Eindeckungen, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn kräftig nachgegeben hat. Zeitweise stützte auch ein Bericht des Handelsblatts, laut dem JP Morgan Interesse an der Deutschen Bank hat. Die US-Bank dementierte dies jedoch. Mit Rocket Internet ging es um 1,5 Prozent nach oben. Für die Analysten der Deutschen Bank steht der aktuelle Kurs von 28 Euro nur für die Beteiligungen an Hellofresh, Delivery Hero, Home24 sowie die Nettoliquidität. Alle anderen Beteiligungen, wie Global Fashion Group und Westwing, gebe es "on top". Der neuerliche und überraschende CEO-Wechsel bei Vectron verschreckte die Investoren, die Aktie brach um 20 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche Handel mit deutschen Aktien verlief - typisch für einen Freitag - recht ruhig. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

USA / WALL STREET

Freundlich - Nach anfänglichem Zögern setzte sich eine positive Sicht auf den US-Arbeitsmarktbericht für Juni durch. Die Zahl der Beschäftigten war überraschend deutlich gestiegen, während die Arbeitslosenquote etwas über den Erwartungen lag. Die Löhne waren nur moderat gestiegen. Beobachter meinten, die höhere Arbeitslosenquote zeige, dass dem Arbeitsmarkt mehr arbeitswillige Menschen zur Verfügung stünden. Das moderate Wachstum der Löhne wiederum nehme den Druck von der US-Notenbank, die Zinsen rasch zu erhöhen. Die Furcht vor den Folgen des Handelsstreits ließ derweil nach, obwohl seit Freitag die US-Strafzölle von 25 Prozent auf chinesische Produkte im Wert von 34 Milliarden Dollar galten. Unter den Einzelwerten brachen Pricesmart nach enttäuschenden Geschäftszahlen um 10,7 Prozent ein. Für die Biogen ging es um 19,6 Prozent nach oben. Das Biotech-Unternehmen hatte gemeinsam mit der japanischen Eisai positive Studienergebnisse der Phase II für ein Alzheimer-Präparat vorzuweisen. JP Morgan Chase legten um 0,3 Prozent zu. Die Bank hat dementiert, Interesse an einem Einstieg bei der Deutschen Bank zu haben. Zuvor hatte die Wirtschaftswoche über angebliche Pläne der US-Bank berichtet, bei der Deutschen Bank einzusteigen.

Die Anleihen profitierten von der etwas höheren Arbeitslosenquote, weil diese den Verdacht aufkommen ließ, dass sich die Beschäftigungslage vielleicht doch etwas eingetrübt haben könnte. Die Zehnjahresrendite sank um 2 Basispunkte auf 2,81 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.25 Uhr EUR/USD 1,1765 +0,1% 1,1748 1,1758 EUR/JPY 129,92 +0,2% 129,70 129,84 EUR/CHF 1,1627 +0,1% 1,1621 1,1635 GBP/EUR 1,1304 -0,0% 1,1418 1,1291 USD/JPY 110,44 +0,0% 110,41 110,43 GBP/USD 1,3299 -0,1% 1,3315 1,3275 Bitcoin BTC/USD 6.780,81 -0,3% 6.800,70 6.598,61

Der Euro kann am Morgen die Aufschläge vom Freitag gegen den Dollar halten und sogar noch leicht ausbauen. Impulse könnten am Vormittag vom Sentix-Konjunkturdindex aus Deutschland kommen.

Am Freitag geriet der Dollar mit den Arbeitsmarktdaten unter Druck. Der geringe Lohnzuwachs werfe die Frage auf, ob die US-Notenbank in der zweiten Hälfte dieses Jahres tatsächlich zwei Zinserhöhungen vornehmen werde, hieß es dazu. Die Gemeinschaftswährung stieg bis auf 1,1768 Dollar und kostete im späten US-Handel rund 1,1740 Dollar. Vor der Veröffentlichung der Daten notierte der Euro bei etwa 1,1710 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,09 73,80 +0,4% 0,29 +24,7% Brent/ICE 77,50 77,11 +0,5% 0,39 +20,0%

Die Ölpreise tendierten uneinheitlich. Die global gehandelte Sorte Brent wurde belastet von dem zusätzlichen Angebot, das durch die erhöhte Förderung in Russland und Saudi-Arabien in den vergangenen Wochen auf den Markt kam. Derweil versucht US-Präsident Donald Trump, Druck in Richtung fallende Preise auszuüben, "dies kann nicht ignoriert werden", wie Olivier Jakob sagte, Leiter der schweizerischen Beratungsgesellschaft Petromatrix. Brent ermäßigte sich um 0,4 Prozent auf 77,11 Dollar. Dagegen stieg der Preis für US-Leichtöl der Sorte WTI um 1,2 Prozent auf 73,80 Dollar. Dass in den USA wieder mehr Öl gefördert wird, belastete den WTI-Preis nicht. Laut Baker Hughes, einem Ausrüster der Ölindustrie, erhöhte sich die Zahl der in Betrieb befindlichen Bohranlagen in der Woche zum Freitag um 5 auf 863.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.259,40 1.255,21 +0,3% +4,19 -3,3% Silber (Spot) 16,11 16,04 +0,4% +0,07 -4,9% Platin (Spot) 855,50 844,50 +1,3% +11,00 -8,0% Kupfer-Future 2,85 2,81 +1,3% +0,04 -14,4%

Gold profitierte nicht von den verschärften Handelskonflikten, zumal die Arbeitsmarktdaten dafür sprachen, dass die US-Notenbank ihren geldpolitischen Straffungskurs wie geplant fortsetzen wird. Höhere Zinsen sind indes negativ für das Edelmetall, das selbst keine Zinsen abwirft. Die Feinunze verlor 0,3 Prozent auf 1.254 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-STRAFZÖLLE CHINA

Nach Inkrafttreten der US-Strafzölle auf chinesische Produkte im Milliardenwert hat Peking Klage bei der Welthandelsorganisation WTO eingereicht. Das berichtete am Freitag die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das Handelsministerium.

RATINGS FITCH

Die Ratingagentur Fitch hat den Ausblick für Kroatien am Freitabend auf Positiv von Stabil angehoben. Gleichzeitig bestätigten die Analysten ihre Bonitätsnote "BB+" für das Land. Fitch bestätigte ferner die Bonitätsnote "BBB-" für Rumänien. Der Ausblick sei unverändert stabil.

KONJUNKTUR JAPAN

*Leistungsbilanz Mai nsb Überschuss 1,9383 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,29 Bill JPY)

DAIMLER

hat bei internen Überprüfungen bei einem älteren Lkw-Motor Abgaswerte gemessen, die leicht höher als erlaubt gewesen sind. Dies habe der Lkw-Hersteller dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) gemeldet, sagte ein Daimler-Sprecher.

DEUTSCHE BANK

hat prominente neue Mitstreiter für ihre Daten-Plattform Verimi gefunden. Aus bislang zehn Investoren würden demnächst zwölf, sagte Markus Pertlwieser, Chief Digital Officer der Deutschen Bank und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von Verimi, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Deutsche Bahn und VW haben verbindliche Angebote zugesandt, das läuft jetzt durch die Gremien."

LUFTHANSA

Das neue System des Meilensammelns stellt die Lufthansa vor gewaltige Probleme. Seit der Umstellung kommt "bei der Prämienmeilenberechnung zu einigen Schwierigkeiten", teilte der Konzern der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit. Kunden berichteten von aberwitzig niedrigen Gutschriften.

CMA-CGM

Die weltweit drittgrößte Containerschiff-Reederei, das französische Unternehmen CMA-CGM, zieht sich aus dem Iran-Geschäft zurück. Firmenchef Rodolphe Saadé begründete dies mit den von den USA beschlossenen Strafmaßnahmen gegen Unternehmen, die Handel mit dem Iran treiben oder dort investieren.

TWITTER

Im Kampf gegen die Verbreitung von Falschinformationen hat der Kurzbotschaftendienst Twitter alleine im Mai und Juni einem Bericht zufolge mehr als 70 Millionen dubiose Nutzerkonten gesperrt. "Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist nicht viel wert, wenn Menschen sich nicht sicher fühlen", sagte Del Harvey, Twitters Vize-Chef für Sicherheit, der US-Tageszeitung The Washington Post.

