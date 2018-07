Von Rob Taylor

CANBERRA (Dow Jones)--Neuseeland will bei Boeing vier Seefernaufklärungsflugzeuge ordern. Die Regierung in Wellington genehmigte am Montag den Kauf der P-8A Poseidon-Maschinen im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, die unter anderem auch von den USA, Großbritannien, Australien und Südkorea eingesetzt werden. Es ist der größte Militärauftrag des Landes seit Jahrzehnten.

Darin spiegelt sich die Besorgnis über Chinas Aktivitäten im Pazifik, dessen Marineexpansion ein Wettrüsten in Asien beschleunigt. Neuseeland hatte vor etwa 15 Jahren seine Luftwaffe abgeschafft, um Geld zu sparen. Nun baut das Land seine Kapazitäten für Patrouillen sowie für Nachrichtendienste aus.

Erst vor wenigen Tagen hat Neuseeland eine neue Verteidigungstrategie vorgestellt und davor gewarnt, dass ein "zunehmend selbstbewusstes" Peking die internationalen Regeln und die Stabilität auf "neuartige Weise" auf die Probe stelle.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/bam

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2018 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.