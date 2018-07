Der chinesische Smartphone-Konzern Xiaomi schritt zu einem schwierigen Zeitpunkt aufs Börsenparkett. Das Debüt am Montag enttäuschte: Die Aktie gab zu Handelsbeginn um 2,9 Prozent nach.

Der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi hat am Montag in Hongkong ein enttäuschendes Börsendebüt hingelegt. Die Aktie gab zu Beginn des Handels 2,9 Prozent nach. Im Verlauf erreichte das Papier ein Tief von 16,50 Hongkong-Dollar nach einem Ausgabepreis von 17,00 Hongkong-Dollar. Xiaomi konnte seine Aktien lediglich am unteren Ende der Preisspanne losschlagen, die bis 22,00 Hongkong-Dollar reichte. Der weltweit viertgrößte Smartphoneproduzent erlöste bei seinem Börsengang 4,72 Milliarden US-Dollar.

Der Gang auf das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...